Juventus-Roma in tv oggi: orario Coppa Italia, programma, streaming, formazioni (22 gennaio) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) oggi mercoledì 22 gennaio si gioca Juventus-Roma, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita da dentro o fuori, in palio un posto nella semifinale da disputare poi contro la vincente di Milan-Torino: si decide tutto in 90 minuti, in caso di parità allora si giocheranno i tempi supplementari e poi eventualmente si tireranno i calci di rigore. Si preannuncia grande spettacolo in questa partita assolutamente da non perdere vista anche la grande rivalità tra due squadre: i padroni di casa partiranno comunque con i favori del pronostico ma i giallorossi hanno comunque le carte in regola per cercare il colpaccio. La Juventus si presenta a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Udinese agli ottavi di finale e aver sconfitto il Parma nell’ultimo turno di campionato, la Roma ha invece liquidato proprio il ... oasport

