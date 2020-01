Juventus Roma Highlights della partita di Coppa Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Juventus Roma Highlights della partita di Coppa Italia terminata da poco e vinta dai bianconeri. CLICCA QUI per vedere i gol della partita. La prima rete di Cristiano Ronaldo spezza il dominio della Roma e apre le danze per una grande partita della Juve che trova poi altri due gol con Bentancur e Bonucci. La … L'articolo Juventus Roma Highlights della partita di Coppa Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored 13 goals in his last 10 games across all competitions for Juventus. ?? vs. Sassuo… - nzingaretti : A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campa… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FinoAllaFine bianconeri! Vogliamo le semifinali!???? LIVE ? -