Juventus Roma formazioni ufficiali | Sarri sorprende ancora

Juventus Roma formazioni ufficiali – Torna la Coppa Italia. La Juventus, per aggiudicarsi la semifinale di coppa dovrà battere la dura Roma di Fonseca. All'Allianz Stadium di Torino, le due formazioni daranno spettacolo. Roma da non sottovalutare come dimostra la sfida di campionato di qualche settimana fa, dove i giallorossi rischiarono fino alla fine, di pareggiare il match. Juventus che non deve avere cali di attenzione. CR7 deve continuare a far gol e sta passando un momento straordinario. Juventus Roma formazioni ufficiali, ecco chi gioca Sarri dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 quasi un 4-3-3. In attacco potrebbe riposare Dybala in favore del tandem composto da Higuain e Cristiano Ronaldo. Sulla trequarti è possibile l'impiego dal 1′ di Douglas Costa, preferito a Ramsey. A centrocampo Bentancur sulla destra, con Pjanic centrale e Matuidi a sinistra.

