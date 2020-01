Juventus Roma: come l’assenza di Dzeko condizione Fonseca (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Senza Dzeko, la Roma perde una fonte di gioco fondamentale. Kalinic ha caratteristiche molto diverse L’assenza di Dzeko in Juventus-Roma è molto pesante per Fonseca. Il bosniaco è un centravanti con una visione periferica fuori dal comune: sono fondamentali i suoi movimenti a venire incontro per smistare il gioco. Sfruttando anche la sua qualità nei duelli aerei, la Roma può servirlo anche con lanci da dietro per risalire il campo. Kalinic è un giocatore diversissimo, tende più ad aggredire la profondità. Di conseguenza, la Roma perderà molto nel palleggio centrale tra le linee. Di conseguenza, bisognerà cercare di essere più diretti, attaccando maggiormente in transizione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

juventusfc : ??Sarri: «La Roma può metterci in difficoltà» Le parole del Mister alla vigilia dei quarti di #CoppaItalia ??… - romeoagresti : #Juventus: convocati #Cuadrado e #AlexSandro // Cuadrado & Alex Sandro are included in the squad list to face Roma… - juventusfc : Le statistiche da conoscere verso ?? #JuveRoma #InNumbers: -