Juventus-Roma 3-1: belli a tratti ma vincenti, i bianconeri vanno in semifinale di Coppa Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non sempre bella, ma cinica e soprattutto ancora vincente. La Juventus batte per 3-1 la Roma allo Stadium e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà la vincente della sfida tra Torino e Milan. La vittoria odierna ha seguito dinamiche e stile di quella già inflitta ai giallorossi in campionato dieci giorni fa: ottimo primo tempo e ripresa in cui la squadra di Sarri ha subito il ritorno degli ospiti, che ancora una volta hanno pagato un approccio alla partita complicato e l’incapacità di reagire alla prima rete subita. Eppure, nonostante il tris dei primi 45 minuti facesse presagire una contesa già chiusa, nella ripresa l’autogol iniziale di Buffon, sfortunato a infilare in rete il tiro di Under finito sulla traversa, ha riacceso l’ardore di Florenzi e compagni e fatto riemergere certe criticità della Vecchia Signora quando si tratta gestire un risultato già ... ilfattoquotidiano

