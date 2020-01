Juventus, Paratici: «Ronaldo il migliore. Pjaca Cagliari? Siamo molto vicini» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’Intervento di Fabio Paratici, dirigente della Juventus, prima della gara di Coppa Italia contro i rivali della Roma Interpellato da Rai Sport, Fabio Paratici ha parlato poco prima dell’inizio di Juventus-Roma, match di Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica bianconera. «Abbiamo una rosa che reputiamo molto competitiva e cerchiamo di sfruttarla al meglio. Ronaldo? Cristiano è Cristiano, il migliore al mondo. È una presenza importante per i compagni, per la gente e per gli avversari. Cerchiamo di sfruttarlo nel migliore dei modi. Pjaca al Cagliari? Siamo molto vicini. Pjaca non era disponibile fino ad ottobre/novembre e non si sarebbe potuto trasferire in estate. Si è preparato con noi, sta molto bene, sono due mesi che è a disposizione. Siamo contenti che una società importante come il Cagliari possa dargli l’opportunità di giocare. Sarà ... calcionews24

