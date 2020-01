Juventus, ecco il primo gol per Cristiano Ronaldo in Coppa Italia – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tabù Coppa Italia infranto per Cristiano Ronaldo: il portoghese realizza la sua prima rete nella competizione durante Juventus Roma – VIDEO Sempre e solo Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus ha finalmente trovato il suo primo gol in Coppa Italia. Il portoghese ha beffato la Roma, avversaria ai quarti, al 26′, quando con un sinistro potente e preciso ha perforato Pau Lopez, mirando al palo lontano dalla corsia mancina. GOAL DE Cristiano Ronaldo HES UNBELIEVABLE pic.twitter.com/5iWjhVODhe — TC. (fan) (@TotalCristiano) 22 gennaio 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

