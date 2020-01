Juventus, Danilo: «Vogliamo vincere la Coppa Italia. Ronaldo incredibile» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Danilo scopre le carte della Juventus: le parole del terzino sulle ambizioni dei bianconeri in Coppa Italia prima del match con la Roma Danilo, difensore in forza alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio della sfida fra i torinesi e la Roma in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni. «E’ un obiettivo che abbiamo quello della Coppa Italia, Vogliamo vincerla. Il futuro passa per oggi, è necessaria una vittoria. Ronaldo? Magari continuasse così. E’ un calciatore incredibile, ci aiuta in tutte le partite, ma non solo con i suoi gol. E’ il suo atteggiamento che ci dà sicurezza, la voglia che ci mette in campo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

