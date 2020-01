Just Charlie – Diventa chi sei: trama, cast e anticipazioni del film (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Just Charlie – Diventa chi sei: trama, cast e anticipazioni del film Seppur con un certo ritardo, finalmente a breve approderà sul grande schermo Just Charlie – Diventa chi sei. La pellicola del 2017, sceneggiata da Peter Machen e in programmazione nelle sale cinematografiche dal 23 gennaio 2020, è stata diretta da Rebekah Fortune, regista britannica noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Something Blue, Grown Up, Mustn’t Grumble, Sex, Love, Other, Squidge e Deadly Intent. Il lungometraggio dai toni drammatici, prodotto da Seahorse films e distribuito da Valmyn e Wanted, ha potuto contare sulla fotografia di Karl Clarke, il montaggio di Erline O’Donovan mentre le musiche sono state affidate a Yann McCullough e Darryl O’Donovan. Ma vediamo insieme la sinossi di Just Charlie! Just Charlie – Diventa chi ... termometropolitico

sentieriselvagg : Un altro personaggio che si scopre fin dal titolo come Laurence Anyways di Dolan. Un film apprezzabile con un final… - cineblogit : Just Charlie - Diventa chi sei: trailer italiano del film di Rebekah Fortune - cineblogit : Just Charlie - Diventa chi sei: trailer italiano del film di Rebekah Fortune -