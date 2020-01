Joaquin Phoenix lancia una frecciatina a Leonardo DiCaprio | VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Joaquin Phoenix e l’aneddoto su Leonardo DiCaprio da giovane VIDEO Joaquin Phoenix nel suo discorso alla cerimonia del SAG Awards 2020 ha lanciato una frecciatina a Leonardo DiCaprio. Phoenix ha ritirato il premio come migliore attore superando i colleghi Taron Egerton, Christian Bale, Adam Driver. Ringraziando il pubblico il premio Oscar di Joker ha raccontato un aneddoto su casting finiti male quando era più giovane. “Di solito eravamo io e un altro paio di ragazzi in competizione per il ruolo e perdevamo sempre a favore di quest’altro”, ha raccontato Joaquin Phoenix. “Nessun attore pronunciava il suo nome, ma tutti i direttori del casting sussurravano: È Leonardo! È Leonardo!”. DiCaprio si intende. Il migliore secondo molti. Quello che vince sempre, ma Phoenix è un valido sfidante. Leonardo DiCaprio ha ascoltato il discorso seduto al tavolo ... tpi

