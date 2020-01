Ivan Zaytsev sostiene Bonaccini: “il mio Presidente” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A pochi giorni dalle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, previste per Domenica 26 Gennaio, anche gli sportivi “scendono in campo” schierandosi a favore dei candidati. Dopo che Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha espresso il suo sostegno al partito di Matteo Salvini, l’ex Ministro dell’Interno e leader della Lega, anche Ivan Zaytsev, il pallavolista della nazionale e della Modena esprime il suo sostegno politico a Bonaccini, esponente del Partito Democratico. Visualizza questo post su Instagram Il mio Presidente. Un post condiviso da Ivan Zaytsev (@Zaytsev official) in data: 22 Gen 2020 alle ore 1:26 PST Zaytsev sostiene Bonaccini: lo scatto sui social Ivan Zaytsev, lo “Zar”, esprime la sua vicinanza a Stefano Bonaccini postando sui suoi profili social un selfie che lo ritrae insieme al candidato per l’Emilia Romagna, accompagnato ... notizie

