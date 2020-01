Iva Zanicchi, chi è l’ex marito Antonio Ansoldi: età, lavoro, vita privata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Antonio Ansoldi, ex marito di Iva Zanicchi , è stato per 10 anni accanto alla nota cantante e opinionista. Ecco cosa sappiamo su di lui. Antonio Ansoldi, detto Tonino, è stato un uomo importante nella vita di Iva Zanicchi, che ha sposato e accanto alla quale è rimasto per ben 10 anni. Conosciamo più da … L'articolo Iva Zanicchi, chi è l’ex marito Antonio Ansoldi: età, lavoro, vita privata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

bubinoblog : #CR4, CHIAMBRETTI RIAPRE IL SUO TALK E ACCOGLIE SIMONA VENTURA E IVA ZANICCHI - Lagunaparty : Iva Zanicchi bonaccini . Ma in questo caso penso: ‘Se la regione è amministrata bene, che motivo c’è di cambiare? E… - UnioneSarda : #Sardegna - #IvaZanicchi: 'Io, coraggiosa e testarda. Proprio come questa splendida terra' -