Italia’s Got Talent 2020 Marula e i suoi giochi di equilibrio video

Italia's Got Talent 2020, Marula con i suoi giochi di equilibrio conquista tutti (video) Continua su TV8 il consueto appuntamento settimanale con le audizioni di Italia's Got Talent 2020. In questa seconda puntata di questa edizione parzialmente rinnovata del programma, andata in onda il 22 gennaio, è salita sul palco di fronte a Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano, Marula, una ragazza svizzera che con la sua leggiadria e delicatezza ha incantato giudici e platea. Sensualità e arte si incontrano non posso che dire di sì: con queste parole Joe Bastianich commenta incantato la performance della concorrente svizzera, la quale con una piuma è riuscita a mantenere in equilibrio un'intera struttura. Alla fine di ogni puntata in onda verrà scelto un concorrente che ritroveremo in finale (qui l'elenco dei finalisti).

