Italia's Got Talent 2020, la seconda puntata in onda mercoledì 22 gennaio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) seconda puntata, questa sera, di Italia's Got Talent, su TV8.Per il nuovo anno, il Talent schiera in giuria la new entry assoluta di questa edizione: direttamente da Masterchef Italia, il temutissimo imprenditore Joe Bastianich. Al suo fianco, ritroviamo la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografia Mara Maionchi ed il simpaticissimo Frank Matano, veterano del gruppo al suo quinto anno dietro il tavolo. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, torna Lodovica Comello, che con la spigliatezza e la grinta che la contraddistinguono, guiderà giuria e pubblico alla ricerca dei migliori Talenti d’Italia.Italia's Got Talent 2020, la seconda puntata in onda mercoledì 22 gennaio pubblicato su TVBlog.it 22 gennaio 2020 21:35. blogo

