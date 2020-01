Italia’s Got Talent 2020 Chico, il cane che gioca a nascondino (video) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Italia’s Got Talent 2020, Chico il cane che gioca a nascondino e “dialoga” in inglese con Joe Bastianich (video) Continua su TV8 il consueto appuntamento settimanale con le audizioni di Italia’s Got Talent 2020. In questa seconda puntata di questa edizione parzialmente rinnovata del programma, andata in onda il 22 gennaio, è salito sul palco di fronte a Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano, Chico, il cane che gioca a nascondino e “parla” in inglese con Joe Bastianich. Tra giochi, danze e posizioni Chico e il suo padrone si meritano una standing ovation finale. Con stupore e ammirazione dei giudici, arrivano i tanto attesi quattro sì! Ovviamente Chico ringrazia! Alla fine di ogni puntata in onda verrà scelto un concorrente che ritroveremo in finale (qui l’elenco dei finalisti). Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got ... dituttounpop

