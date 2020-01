Italia’s Got Talent 2020 Brazzo, il rapper sordo (video) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Italia’s Got Talent 2020, Brazzo, il rapper sordo, stupisce i giudici (video) Continua su TV8 il consueto appuntamento settimanale con le audizioni di Italia’s Got Talent 2020. In questa seconda puntata di questa edizione parzialmente rinnovata del programma, andata in onda il 22 gennaio, è salito sul palco, di fronte a Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano, Brazzo, nome d’arte di Francesco, un rapper sordo che ha cantato ai giudici il suo inedito “Volere è potere”. Accompagnato dalla sua amica Sara, interprete per lui in questa serata, convince tutti portandosi a casa ben quattro sì. Alla fine di ogni puntata in onda verrà scelto un concorrente che ritroveremo in finale (qui l’elenco dei finalisti). Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got Talent 2020 I Giudici Ad affiancare la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che torna ... dituttounpop

movietele : #igt2020 Italia's Got Talent 2020, 2a puntata di Audizioni | - Corrierearezzo : Italia's Got Talent, l'incredibile esibizione dell'equilibrista #MarulaRigolo: il video #IGT - Corriere di Rieti - corrieredirieti : Italia's Got Talent, l'incredibile esibizione dell'equilibrista #MarulaRigolo: il video #IGT - Corriere di Rieti -