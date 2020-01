Iraq ancora in fiamme: vittime e feriti nelle ultime manifestazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Strade occupate, barricate in pieno centro e poi il nuovo tragico aggiornamento nel conteggio di feriti e vittime. L’Iraq, a due settimane dal raid che a Baghdad ha ucciso il generale iraniano Soleimani, si è riscoperto ancora una volta in preda a proteste e manifestazioni che potrebbero determinare nuovi e più complessi scenari. nelle ultime ore nella sola capitale irachena sarebbero rimasti uccise almeno sei persone. Ma è in tutto l’Iraq, specialmente nelle province meridionali, che la tensione giorno dopo giorno diventa sempre più pesante. Bloccate molte strade principali La strategia scelta dai manifestanti adesso sembra essere quella di imporre delle barricate nelle più importanti arterie di collegamento, tanto a Baghdad quanto nel sud dell’Iraq. I blocchi stradali, specialmente da domenica in poi, sono diventati il mezzo più usato dai gruppi di attivisti che ... it.insideover

