Ingo e Poldi: il cane lupo e la civetta amici per la pelle. Le foto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La tenera amicizia tra un cane e una civettaLa tenera amicizia tra un cane e una civettaLa tenera amicizia tra un cane e una civettaLa tenera amicizia tra un cane e una civettaLa tenera amicizia tra un cane e una civettaLa tenera amicizia tra un cane e una civettaLa tenera amicizia tra un cane e una civettaGli scatti della fotografa Tanja Brandt hanno immortalato la tenera amicizia tra Ingo, un bellissimo pastore tedesco e la civetta Poldi, che si divertono a giocare insieme. Tanja Brandt ha seguito un laboratorio di fotografia per principianti anni fa ed è sempre stata una grande amante degli animali. In particolare la sua attenzione è attirata moltissimo da cani e rapaci. View this post on Instagram Now the greatest reward Is the light in your eyes, the sound of your voice and the touch of your hand … You made me who I am. You trusted me to ... vanityfair

Inprimeit : Ingo e Poldi: il cane lupo e la civetta amici per la pelle. Le foto - ROSS54PLL : RT @VanityFairIt: Chi lo dice che non si possa essere amici anche se si è molto diversi? Guardate Ingo e Poldi, sono M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-… - VanityFairIt : Chi lo dice che non si possa essere amici anche se si è molto diversi? Guardate Ingo e Poldi, sono M-E-R-A-V-I-G-L-… -