Infortunio Diawara: le condizioni del centrocampista della Roma (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Infortunio Diawara: le condizioni del centrocampista della Roma, sostituito al 76′ della sfida contro la Juventus di Coppa Italia Nuovo problema legato all’infermeria per la Roma di Paulo Fonseca. Amadou Diawara è stato costretto a lasciare il campo al 76′ della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, di scena all’Allianz Stadium. Il centrocampista giallorosso ha accusato un fastidioso problema al ginocchio e ha preferito non aggravare la propria condizione fisica, già minata da infortuni nelle scorse settimane. Al suo posto Bruno Peres. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

toniolitaliano : RT @AliprandiJacopo: “Ho sentito tirare”. L’infortunio di #Diawara è la ciliegina sulla torta in una serata da dimenticare. E domenica… - walter76277000 : @paolofranci17 @Florenzi @Cristiano Comunque per domenica sei convocato pure tu visto che Diawara è uscito per infortunio. - Gregriso : Ci mancava l’infortunio di Diawara per completare la serata. -