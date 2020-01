Infortunio Danilo, stop per il brasiliano: entra Cuadrado per la Juventus (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Guai per la Juventus in Coppa Italia: Danilo si ferma contro la Roma a causa di un Infortunio. Le ultime sulle condizioni del terzino Danilo costretto ad abbandonare il palcoscenico di Juventus-Roma, gara valida per i quarti di Coppa Italia. Il giocatore bianconero ha lasciato il posto al 41′ per colpa di un Infortunio. Problema muscolare, quello che ha obbligato il terzino verdeoro a chiedere a Maurizio Sarri di sostituirlo. Si attendono novità dallo staff medico della società torinese. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

