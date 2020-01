Infortunio Danilo, emergenza terzini per Sarri: l’ex City lascia il campo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Infortunio Danilo – Nuovo problema di natura fisica per i terzini bianconeri. Alex Sandro acciaccato, Cuadrado con un lieve attacco febbrile e De Sciglio ko per diversi giorni. Adesso anche Danilo è KO, il Brasiliano lascia il campo verso la fine del primo tempo del match di Coppa Italia tra Roma e Juventus. Infortunio Danilo, le condizioni Il terzino destro brasiliano ha accusato un problema fisico, probabilmente di natura muscolare, e si è accasciato al suolo. Non gli è stato possibile continuare, nonostante mancassero pochi minuti all’intervallo. Così Sarri ha dovuto usufruire del primo cambio e ha inserito Juan Cuadrado al posto del numero 13, le cui condizioni saranno verificate nelle prossime ore. emergenza in difesa per Maurizio Sarri che dovrà sperare di avere almeno 2 terzini in condizioni per le prossime partite, tra cui Napoli Juve. juvedipendenza

