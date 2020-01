Influenza: registrati ben 500 mila casi in più della scorsa settimana (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nuova impennata dei casi di Influenza in Italia, con l’epidemia che si avvia al picco. Il bollettino della rete Influnet dell’Istituto Superiore di sanità (Iss) ha censito nella terza settimana del 2020 488mila casi che hanno portato il totale dei casi, dall’inizio della sorveglianza, a 2.768.000. Nei bambini sotto i cinque anni l’incidenza e’ quasi raddoppiata rispetto alla settimana precedente, le regioni del centro Italia sono le piu’ colpite.L'articolo Influenza: registrati ben 500 mila casi in più della scorsa settimana Meteo Web. meteoweb.eu

