Influenza: casi in aumento, oltre 2,7 milioni da inizio stagione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Nella terza settimana del 2020 (13-19 gennaio) aumenta ancora il numero di casi di sindrome simil-Influenzale soprattutto nelle classi di età pediatrica. Nei bambini sotto i 5 anni l’incidenza è quasi raddoppiata rispetto alla settimana precedente“: lo si legge nel consueto bollettino settimanale di Influnet, dell’Istituto Superiore di Sanità. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 488mila, la scorsa era di 387mila (2.768.000 casi totali dall’inizio della sorveglianza. In Italia l’incidenza totale è pari a 8,1 casi per mille assistiti. Ad essere più colpiti sono i bambini al di sotto dei 5 anni (incidenza pari a 20,4 casi per mille assistiti). Le regioni più colpite sono Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, con più di 9 casi per mille assistiti.L'articolo Influenza: casi in aumento, oltre 2,7 milioni da ... meteoweb.eu

