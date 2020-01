India, le donne guidano la protesta contro la legge che discrimina i musulmani (Di mercoledì 22 gennaio 2020) «Hanno cercato di seppellirci. Non sapevano che fossimo semi»: è scritto su uno dei cartelli con cui le donne Indiane stanno manifestando contro l’emendamento alla legge sulla cittadinanza («profondamente discriminatorio» secondo le Nazioni Unite) che permette agli immigrati «irregolari» provenienti da Bangladesh, Afghanistan e Pakistan, che sono in India da almeno cinque anni, di poter richiedere la cittadinanza solo se di fede hindu, sikh, cristiana, buddista e jainista. La minoranza musulmana è esclusa, e l’appartenenza religiosa diventa così un requisito per l’accesso, violando la Costituzione che sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e vieta la discriminazione su base religiosa. A sostenere questo emendamento, la destra nazionalista hinduista del Bharatiya Janata Party, il partito del premier Narendra Modi. È contro di lui che si infiamma la protesta, a cui fin ... vanityfair

