India: cittadinanza per afghani, bangladesi e pakistani immigrati prima del 2015, ma non se musulmani. Corte Suprema dà l’ok alla legge (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli immigrati afghani, bangladesi e pakistani in India da prima del 31 dicembre 2014 possono ottenere la cittadinanza Indiana. Tutti, tranne quelli di religione musulmana. La Corte Suprema del Paese ha infatti rigettato, prima di sentire il governo, la richiesta di sospensione della nuova e contestata legge sulla cittadinanza (Citizen Amendment Act), approvata lo scorso dicembre, che garantisce la cittadinanza Indiana agli immigrati da Afganistan, Bangladesh e Pakistan che appartengano alle comunità indù, cristiana, parsi, sikh, giainista e buddista, con l’esclusione, appunto, dei musulmani. I tre giudici del collegio hanno inoltre deliberato che tutte le petizioni che contestano la legittimità della legge verranno esaminate da un Tribunale più ampio, composto da magistrati costituzionalisti. Decisione che rischia di scatenare nuove proteste nel Paese, come successo nei giorni seguenti ... ilfattoquotidiano

