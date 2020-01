“Incinta? Macchè…”. Mitica: così Caterina Balivo frena il gossip sulla dolce attesa. Una risposta da applausi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Caterina Balivo è bella e divertente. La sua autoironia spiazza spesso tutti, anche perchè la bella conduttrice dal caschetto nero non perde occasione di stupire tutti, sapendo anche trovare il modo e il momento giusto per ‘osare’ un po’. Caterina è mamma di due figli,Guido Alberto di 6 anni e Cora di 1. Nella puntata di lunedì, tornando da un weekend d’amore a Parigi con il marito Guido Maria Brera, Caterina si è presentata in diretta con un look completamente leopardato. Qualcosa non convince i fan, che come sempre riescono a cogliere i dettagli più interessanti. Ma Caterina Balivo è incinta di un terzo figlio? Non possono non notare quel pancino in primo piano, dolcemente definito da un abitino aderente. Questa è la domanda che i suoi tantissimi follower si sono posti dopo averla osservata per bene a Vieni da me. Tutto si trasforma ben presto in un vero e proprio ... caffeinamagazine

Noovyis : (“Incinta? Macchè…”. Mitica: così Caterina Balivo frena il gossip sulla dolce attesa. Una risposta da applausi) Pl… -