Inchiesta del The Sun | pedofili europei comprano bambini in Gambia per 2 sterline

Raccapricciante il contenuto dell'Inchiesta del The Sun, secondo cui molti soggetti di origine europea comprano i bambini a scopo sessuale. La vendita è di appena due sterline. La difficile situazione in Gambia: il contenuto dell'Inchiesta del The Sun In Gambia la condizione economica è precaria. Oltre ad esserci una situazione giudiziaria pari a zero, contribuisce a rendere questo il paese degli errori la compravendita di bambini. Secondo l'Inchiesta del The Sun, molti pedofili di origine britannica e non solo si recano in questo paese per effettuare una "vacanza sessuale". Le famiglie povere, che tentano di trovare un modo per sopravvivere, vendono i loro bambini, a qualunque cifra, pur di avere un soldo per comprarsi da mangiare. Molti di questi bambini non raggiungono nemmeno i due anni di età. I reporter del giornale britannico si sono ritrovati ...

