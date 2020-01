Incendi in Australia, danni incalcolabili per la biodiversità e per l’uomo: ecco cosa bisogna precisare su arresti, foto e animali uccisi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non si fermano le fiamme in Australia: il rogo dell’aeroporto di Canberra ha riportato l’attenzione sull’emergenza Incendi. Sono ancora un centinaio i focolai attivi e, dopo i temporali e le grandinate che negli scorsi giorni hanno flagellato la regione, il ritorno delle alte temperature e del forte vento potrebbe provocare un nuovo peggioramento. Nelle scorse settimane l’emergenza è stata seguita, documentata e commentata in tutto il mondo ma, complice l’ondata emotiva e il tam tam dei social network, alcune informazioni sono state distorte, o diffuse in maniera imprecisa. Foto diventate virali che in realtà erano grafici in 3D, arresti “gonfiati” per avvalorare la tesi degli Incendi dolosi, stime che vanno precisate. Elementi che però nulla tolgono alle proporzioni – enormi – del disastro, che ha causato fino ad ora la morte di 29 ... ilfattoquotidiano

