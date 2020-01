In Grecia eletta per la prima volta una donna alla presidenza della Repubblica: è Ekaterini Sakellaropoulou (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una donna alla presidenza della Repubblica, in Grecia, per la prima volta. Il Parlamento greco ha eletto Ekaterini Sakellaropoulou. Il primo capo di stato donna in Grecia è un magistrato specializzato in diritto ambientale.63 anni, attuale presidente del Consiglio di Stato, è stata eletta a larghissima maggioranza. Ha raccolto al primo scrutinio 261 voti su 300. huffingtonpost

