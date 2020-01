Ilva, sindacati: “Tre esplosioni nell’Acciaieria 2, squarci alle tubazioni che recuperano i gas” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tre esplosioni sono avvenute la notte scorsa nell’impianto Idf a servizio del Convertitore 1 di Acciaieria 2 nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. L’incidente non ha provocato ma feriti, come si apprende da fonti sindacali, ma diversi squarci alle tubazioni della condotta di aspirazione del recupero gas. La deflagrazione è avvenuta alla vigilia della fermata dell’Acciaieria 1 – annunciata dalla multinazionale lunedì e che comporterà la messa in cassa integrazione di 250 operai – e del conseguente aumento della produzione per l’Acciaieria 2, che necessita di manutenzione. L'articolo Ilva, sindacati: “Tre esplosioni nell’Acciaieria 2, squarci alle tubazioni che recuperano i gas” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

