Il trono di spade, George R.R. Martin: "La serie sarebbe dovuta finire con tre film" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) George R.R. Martin svela che Il trono di spade si sarebbe dovuto concludere al cinema, con tre lungometraggi dopo la settima stagione, ma HBO ha deciso diversamente. George R.R. Martin, autore della saga letteraria da cui è tratto Il trono di spade, ha svelato che in origine la serie HBO si sarebbe dovuta concludere con tre film. Dopo la settima stagione, la serie avrebbe dovuto terminare sul grande schermo con un budget adeguato all'opera, ma i piani sono poi cambiati. Ecco le rivelazioni rilasciate da George R.R. Martin alla rivista tedesca Welt: "David Benioff and Dan Weiss volevano finire la saga con tre film dopo la settima stazione. Il trono di spade avrebbe dovuto concludersi al cinema. Ne abbiamo discusso seriamente quattro o cinque anni fa." A ... movieplayer

