Il trauma di Ancelotti: “Il pari del Newcastle? Così ho perso una Champions col Milan” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'Everton è stato bloccato in casa dal Newcastle subendo la rimonta dal 2-0 al 2-2 al 95°. Come l'ha presa Carlo Ancelotti? Come ha commentato l'esito rocambolesco di un incontro che aveva in pugno? "Sono cose che succedono. Ricordo ancora di aver perso la finale di Champions League contro il Liverpool nonostante fossimo in vantaggio per 3-0". fanpage

