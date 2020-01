Il testo di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 porta il ritmo all’Ariston (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nel testo di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 si legge la maniera di superare un brutto momento attraverso l'armonia Musicale. Così è stato descritto il brano che segna il debutto di Elettra Lamborghini sulle tavole del palco del Teatro Ariston, in un'edizione a cifra tonda che fino a questo momento non ha risparmiato un lunghissimo stuolo di polemiche che sono passate dalle conduttrici ai Campioni in gara. La chiamata al Festival di Sanremo arriva quasi a sorpresa, dopo il grande successo di Pem Pem e il primo album, Twerking Queen, che ha rilasciato nel mese di giugno dopo la prima esperienza come giudice a The Voice Of Italy al fianco di Gigi D'Alessio, Gué Pequeno e Morgan. Il significato di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 Il testo del brano che porterà Elettra Lamborghini per la prima volta in gara ... optimaitalia

OptiMagazine : Il testo di Musica (E Il Resto Scompare) di @ElettraLambo a #Sanremo70 porta il ritmo all'Ariston… - AiazziChiara : @___Sanity___ Questo testo mi sembra molto esplicito....diciamo che nell'immediato da un significato molto preciso.… - LadyNews_ : Il gigante d'acciaio di Gabriella Martinelli e Lula: testo e video -