Il sogno di Riccardo: "Con la mia danza conquisterò gli Usa" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Serenella Bettin Riccardo Giorgio Gregolin di Quarto d'Altino, Venezia, ha sedici anni ed è uno dei migliori ballerini italiani. Ora è stato selezionato per un concorso negli Stati Uniti. Lui è Riccardo Giorgio Gregolin, ha sedici anni e ha un sogno nel cassetto: diventare ballerino. Il liceo lo fa online e si allena e studia danza dalle due del pomeriggio alle otto di sera. Quando l’abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto se non gli manchi il fatto di non condividere la scuola con i suoi compagni, di rinunciare alle prime feste, ai primi amori, ci ha risposto: “se credi che la tua felicità sia lì, allora devi inseguirla”. E lui la insegue, tutti i giorni. Di Quarto D’Altino, un comune in provincia di Venezia, studia nella scuola di danza “Il Balletto” di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Scuola diretta dalla insegnante Susanna Plaino. Fino a qui ci arriva con ... ilgiornale

