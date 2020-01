Il soccorso rosso dei sindacati per Bonaccini: "Vogliamo una regione antifascista" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roberto Vivaldelli È il momento di dire basta, scrive il sindacato dei metalmeccanici, "a chi individua nello straniero il responsabile di ogni male nel Paese. Vogliamo un'Emilia-Romagna antifascista" Che in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni debba sfidare un sistema di potere ben collaudato da decenni è noto. È ciò rende la sua sfida ancora più complessa e difficile. A pochi giorni dal voto, ora i sindacati lanciano il loro appello a favore del candidato del centro-sinistra, il governatore uscente Stefano Bonaccini sostenuto dal Pd e dalla sinistra. La Fiom-Cgil della regione rossa, pur senza mai nominare direttamente Bonaccini né la Lega, in un documento che circola in queste ore (leggi e scarica) sottolinea che, come sempre in occasione di appuntamenti elettorali, approccia la discussione politica con "oggettività rispetto allo stato delle cose" e "con autonomia ed ... ilgiornale

fanitamar : RT @Nurse24it: #Triage: il passaggio dai codici colore (rosso, giallo, verde e bianco) ai codici numerici (1, 2, 3, 4 e 5) ?? - dosumma : RT @Nurse24it: #Triage: il passaggio dai codici colore (rosso, giallo, verde e bianco) ai codici numerici (1, 2, 3, 4 e 5) ?? - saraosalvatore : @ChiodiDonatella @MarianoMonforte Anche questo è soccorso rosso -