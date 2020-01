Il segreto | anticipazioni 26 – 31 gennaio | Lola lascia Prudencio

Il segreto anticipazioni 23 gennaio 2020 : Elsa ha deciso di incontrare Alvaro : Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 23 gennaio 2020 su Canale 5, Elsa deciderà di incontrare Alvaro a Madrid: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di giovedì 23 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni prefigurano l'epilogo della vicenda che vede coinvolti Elsa e Isaac con Alvaro. La Laguna ha infatti deciso, dopo le insistenze dell'uomo, di incontrare Alvaro a Madrid per chiarire definitivamente la loro posizione. Alvaro ...

Il segreto anticipazioni : FERNANDO uccide il padre di MARCELA - ma non solo : anticipazioni Il Segreto: la morte di PACO DEL MOLINO L’omicidio dello “sceriffo” Meliton Melquiades (Roberto Saiz) non sarà l’unico avvenimento luttuoso delle prossime puntate italiane de Il Segreto; a pochissimi giorni dal triste avvenimento, i telespettatori dovranno infatti salutare anche Paco del Molino (Manuel Aguillar), il padre di MARCELA (Paula Ballesteros). L’uomo verrà infatti ucciso dallo psicopatico ...

Il segreto/ Anticipazioni 22 gennaio : Garcia Moreles vuole distruggere Puente Viejo? : Il Segreto, Anticipazioni puntata 22 gennaio: Garcia Morales vuole distruggere Puente Viejo? Carmelo e Severo non ci stanno e...

Il segreto anticipazioni : Dori nasconde un oscuro segreto che distruggerà Maria? Matias e Raimundo preoccupati : Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto, grande preoccupazione per gli abitanti di Puente Viejo in merito a quello che potrebbe succedere a causa del nuovo bacino idrico. Francisca, Irene, Severo, Raimundo e gli altri cercano di fare il possibile ma sembra che il paese abbia le ore contante. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 23 gennaio 2020. Che cosa ...

Anticipazioni Il segreto puntata di oggi 22 Gennaio : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 22 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Maria soffre sempre di più, i dolori sono insopportabili e le sedute di terapia si fanno sempre più intense. Fernando si preoccupa per lei, convinto che si stia sforzando troppo e cerca di intervenire. Nel frattempo, c’è qualcosa che Maria ...

Beautiful - Una Vita - Il segreto : ecco cosa succede mercoledì 22 gennaio 2020 - anticipazioni : Nuovo pomeriggio televisivo in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap in onda su Canale 5. ecco quello che succederà oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Beautiful, spoiler: Steffy consulta Carter Walton Nell’ultimo appuntamento trasmesso, Flo (Katrina Bowden) ha appreso da Reese (Wayne Brady) che Steffy (Jacqueline McInnes Wood), per adottare la piccola “Phoebe“, gli consegnerà 250.000 dollari in contanti; ...

IL segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio 2020 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio 2020: Prudencio intende assolutamente scoprire qual è il SEGRETO di Lola e così cerca di incontrare sua sorella Ana per capire come stanno le cose… Puente Viejo è sempre più a rischio per via della diga voluta da Garcia Morales. Elsa ha deciso: incontrerà Alvaro a Madrid. Maria non segue le indicazioni fornite dal medico, così il dottor Zabaleta chiede a Matias di ...

Il segreto anticipazioni Spagnole : Prudencio e Lola si sposano - ma lui nasconde qualcosa! : Ad un passo dalle nozze, Prudencio contravviene al patto stretto con Lola: essere per sempre sinceri l'uno con l'altro.

Il segreto anticipazioni spagnole : Francisca e Isabel si alleano : Nelle puntate spagnole de Il Segreto non mancheranno nuovi intrighi e inaspettate alleanze. Dopo il ritorno a Puente Viejo di Francisca, tutto sarà destinato a cambiare. La Montenegro e Isabel stringeranno una forte alleanza, mentre Raimundo è ancora alla ricerca della donna. Il Segreto: Isabel e Francisca alleate Stando alle anticipazioni della soap opera iberica, nelle puntate che vedremo in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci sarà grande ...

Il segreto anticipazioni 22 gennaio : l’incontro tra Prudencio e Ana : Nella puntata di mercoledì 22 gennaio, le anticipazioni de Il Segreto, ci svelano che assisteremo ad un incontro molto importante tra Prudencio e Ana, la sorella di Lola. Il cavaliere, ormai, sarà sempre più convinto del fatto che la sua donna gli stia nascondendo qualcosa di molto grave. Dopo aver parlato anche con Donna Francisca ed aver appreso da lei delle verità sconcertanti sulla sua fidanzata, Prudencio incomincerà ad avere dei forti ...

Anticipazioni Il segreto Trama Puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 : Morales è lo Zio di Maria Elena! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020: Maria muove il piede e lo mostra a Fernando. La scoperta sul Morales Anticipazioni Il Segreto: Morales vuole debellare Puente Viejo per vendicarsi, presumibilmente in accordo con Fernando Mesia, della morte di Maria Elena. Maria si sottopone ad un trattamento dolorosissimo e comincia a muovere il piede. Esther sta ingannando don Berengario? Intrighi, ...

Il segreto anticipazioni 22 gennaio 2020 : Prudencio mette alle strette la sorella di Lola : Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 22 gennaio 2020 su Canale 5, Prudencio, deciso a scoprire la verità su Lola, metterà alle strette sua sorella: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 22 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni rimettono al centro della scena due amanti infelici, Lola e Prudencio, che ora è disposto a tutto pur di scoprire la verità. Prudencio ha già affrontato Donna Francisca, colei che ...

IL segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 31 gennaio 2020 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 26 a venerdì 31 gennaio 2020: Dopo aver collegato tutti i tasselli del puzzle, Prudencio riesce finalmente a comprendere qual è il SEGRETO di Lola: si è ritrovata tanto tempo prima a uccidere il padre, colpevole di aver abusato della sorella Ana. Il ragazzo chiarisce subito tutto quanto con l’amata e i due, finalmente, riescono a perdonarsi. Nonostante il parere ...

Il segreto anticipazioni : la verità sul passato di Lola - solo Ana sa se è davvero una assassina : Ci potrebbe essere lo zampino di Fernando Mesia dietro alla possibile distruzione di Puente Viejo? Sembra proprio che il Mesia sia il solo a non interessarsi a quello che sta succedendo e forse qualcuno prima o poi se ne renderà conto…Scopriamo quindi i dettagli con la trama della puntata de Il segreto in onda domani 22 gennaio 2020. Cosa accadrà? Isaac ed Elsa potranno vivere felici questi giorni da marito e moglie oppure dovranno ...