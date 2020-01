Il Segreto anticipazioni 23 gennaio 2020: Elsa ha deciso di incontrare Alvaro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 23 gennaio 2020 su Canale 5, Elsa deciderà di incontrare Alvaro a Madrid: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di giovedì 23 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni prefigurano l'epilogo della vicenda che vede coinvolti Elsa e Isaac con Alvaro. La Laguna ha infatti deciso, dopo le insistenze dell'uomo, di incontrare Alvaro a Madrid per chiarire definitivamente la loro posizione. Alvaro si sente in colpa per il ricatto di cui è stato protagonista, spinto da Antolina, prima dell'epilogo felice delle nozze? Qualunque cosa abbia in mente, Elsa lo scoprirà durante l'incontro, a cui parteciperà anche Isaac. Maria nel frattempo non vuol sentir ragioni rispetto alle sessioni intensive dei suoi esercizi, per ... movieplayer

