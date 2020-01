Il ragazzo tunisino citofonato da Salvini ora denuncia. La signora ignorata dal leghista nel 2018 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ci sono due elementi da prendere in esame oggi 22 gennaio per quanto riguarda Salvini e l’ormai famosa citofonata alla famiglia tunisina a Bologna di cui tanto si parla in queste ore. In particolare, dopo avervi riportato ieri sera l’autenticità della notizia, dettata dal fatto che il leader della Lega abbia condiviso sui suoi canali persino una diretta social su questo episodio, la giornata è caratterizzata da un paio di approfondimenti che non possiamo negarvi. E che, a conti fatti, dobbiamo collocare in categorie differenti. La replica del tunisino a Salvini In primo luogo, abbiamo la risposta da parte del ragazzo tunisino protagonista indiretto di questa vicenda. Il giovane, di 17 anni, non era in casa al momento della citofonata di Salvini, ma come riportato da Fanpage è lui al centro delle accuse della donna che ha fatto strada all’ex Ministro dell’Interno: ... bufale

dukana2 : RT @dukana2: “Non è vero che spaccio”. Parla il ragazzo a cui ha citofonato #Salvini. Il Parlamento tunisino: “Vergogna, chieda scusa”??#sal… -