Il principe Carlo incontra Greta Thunberg: "Il mondo è sull'orlo del baratro" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il mondo ”è in mezzo a una crisi che tutti spero comprendiamo” e rischia “una catastrofe di cui siamo noi stessi gli artefici”. Il principe Carlo lancia il suo allarme di fronte alla platea del Forum di Davos sull’emergenza “del surriscaldamento globale, del cambiamento climatico, di una devastante perdita di biodiversità che sono le più grandi minacce mai affrontate dall’umanità”. Al grido d’allarme, s’affiancano le foto diffuse da Clarence House dell’incontro avuto oggi dall’erede al trono britannico con Greta Thunberg, l’attivista svedese che si batte per il clima.The Prince of Wales meets environmental activist @GretaThunberg at #wef20. @wefpic.twitter.com/FruEgY17mi— Clarence House (@ClarenceHouse) January 22, 2020“Vogliamo passare alla storia ... huffingtonpost

zazoomblog : Clima il principe Carlo incontra Greta: “Siamo sull’orlo di una catastrofe” - #Clima #principe #Carlo #incontra - bobtrobb : RT @HuffPostItalia: Il principe Carlo incontra Greta Thunberg: 'Il mondo è sull'orlo del baratro' - HuffPostItalia : Il principe Carlo incontra Greta Thunberg: 'Il mondo è sull'orlo del baratro' -