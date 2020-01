Il parlamento tunisino contro Salvini: «Azione vergognosa, solidarietà alla famiglia e al minore coinvolto dall’ex (per fortuna) ministro» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli echi della vicenda di Matteo Salvini che ha citofonato a una famiglia tunisina di Bologna sono arrivati sino a Tunisi, dove l’assemblea parlamentare ha deciso di reagire ufficialmente, attraverso un suo esponente, Sami Ben Abdelaali, che ha reso pubbliche alcune dichiarazioni molto forti nei confronti del leader della Lega. LEGGI ANCHE > «Quando ero giornalista mi divertivo a fare ‘ste cose», così Salvini viola il codice deontologico parlamento Tunisia protesta contro Salvini e la scena del citofono «Siamo sbalorditi, la Tunisia non merita un trattamento del genere. In Tunisia quest’Azione vergognosa di Salvini ha scatenato una grande protesta – ha spiegato Sami Ben Abdelaali – unita a manifestazioni di solidarietà nei confronti della famiglia tunisina e del minore citati per nome dall’ex (per fortuna) ministro dell’Interno». Il rappresentante ... giornalettismo

