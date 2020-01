Il nuovo virus scoperto in Cina “potrebbe arrivare in Europa”, “abbiamo scarse informazioni sulle modalità di trasmissione” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per scongiurare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus cinese in Italia “occorre predisporre sistemi di monitoraggio per i flussi di passeggeri che arrivano dalle aree geografiche potenzialmente a rischio, allertando la rete locale nazionale di centri di diagnosi precoce senza tuttavia generare ansia e preoccupazione presso la popolazione, soprattutto quella più esposta a fenomeni respiratori“: lo sostiene di Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli). “Al momento non possiamo escludere la possibilità che il virus arrivi anche in Europa“, sottolinea Concetta Castilletti, coordinatore del Gruppo di lavoro sulle Amcli infezioni virali emergenti, responsabile Uos virus emergenti del Laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘L. Spallanzani’ di Roma. ... meteoweb.eu

