Il nuovo trailer di Hades si focalizza sull'aggiornamento 'The Long Winter' (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nonostante esista da oltre un anno, il prossimo titolo di Supergiant Games, Hades risulta ancora in Early Access. Lo sviluppatore sta aggiungendo gradualmente nuovi contenuti con aggiornamenti costanti e di lunga durata arrivati a un ritmo costante. Non sappiamo ancora quando il gioco arriverà effettivamente alla fase 1.0, ma ha iniziato il 2020 con uno dei suoi aggiornamenti più sostanziali con The Long Winter.L'aggiornamento vede una quantità significativa di nuovi contenuti, tra cui nuove varianti di armi, potenziamenti, oggetti e moltissimo altro. sulla pagina dedicata di Steam, potete leggere nel dettaglio tutte le novità.Leggi altro... eurogamer

