Il Napoli vuole strappare il sì di Politano: Giuntoli incontra l’agente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl Napoli punta con decisione su Matteo Politano dell’Inter. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, tra poco in un hotel nel cuore di Milano ci sarà un summit tra Cristiano Giuntoli e l’agente di del giocatore Davide Lippi. Il club azzurro vuole strappare il sì dell’esterno visto che ha già l’accordo con l’Inter per prestito oneroso (€2M) con obbligo di riscatto a 18. L'articolo Il Napoli vuole strappare il sì di Politano: Giuntoli incontra l’agente proviene da Anteprima24.it. anteprima24

MarcoBarzaghi : Inter incontra procuratore di #Amrabat che non vuole andare al Napoli, si parla anche di #Chong. Poi vede agente… - CrapanzanoRobin : RT @NicoSchira: Solo il #Napoli per Sofyan #Amrabat. Ore calde a Milano per Giuntoli, che vuole chiudere per #Politano (occhio alla #Roma c… - Diego31883 : RT @NicoSchira: Solo il #Napoli per Sofyan #Amrabat. Ore calde a Milano per Giuntoli, che vuole chiudere per #Politano (occhio alla #Roma c… -