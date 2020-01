Il Mulino della Signora a Sanremo, cucina irpina protagonista nel tempio della canzone italiana (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Mulino della Signora, ristorante-resort di Sturno, fa il bis alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il cameo dello scorso anno, che la vide in scena per uno show cooking che fu particolarmente apprezzato, la brigata di cucina della luxury country house di Gianfranco Testa fa il pieno di consensi ed entra da protagonista a Casa Sanremo, la kermesse che fa da contorno al Festival, organizzata da Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo. I sapori d’Irpinia saranno protagonisti al Palafiori di Sanremo dal primo al 9 febbraio con le creazioni gastronomiche dello chef Antonio Guacci, del sous chef Christian Altruda e del pasticciere Antonio Guacci jr. Al maître Lucio Cammisa il ruolo di metronomo: a lui toccherà dettare il ritmo. Fofò Ferriere, selezionatore gastronomico dal palato fine, non ha avuto dubbi e ha puntato anche su di loro per deliziare gli ospiti del Palafiori ... ildenaro

