Il monito di Policastro: “Politica recida rapporti equivoci con la criminalità” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento “Sono amareggiato per la stasi che si registra sulla vicenda dei beni confiscati alla criminalità”. Questo il commento del Procuratore della Repubblica Aldo Policastro in risposta ai giornalisti che gli chiedevano lumi sugli sviluppi della vicenda di un capannone industriale in località Olivola a suo tempo sequestrato nell’ambito di un’operazione antimafia e che si pensava potesse essere utilizzato dal Comune di Benevento. In realtà di questa vicenda, scomparsa da tempo dalle cronache, non se ne parla più. Il Procuratore si è quindi limitato ad auspicare una nuova riunione del Tavolo tecnico per verificare lo stato dell’arte e se sussiste la possibilità di riaprire la procedura per l’assegnazione alla Pubblica Amministrazione del bene.” La mancanza di iniziative tese al recupero sono un segnale negativo per ... anteprima24

