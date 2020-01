Il Drago di Romagna: trama e anticipazioni documentario al cinema (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Drago di Romagna: trama e anticipazioni documentario al cinema L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande sul grande schermo Il Drago di Romagna. Il documentario 2019, in programmazione dal 25 gennaio 2020, è stato Gerardo Lamattina, regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Boccaperta, Spegni il cellulare, accendi il cuore, La casa delle case, Linea Rosa e Fidati. Il lungometraggio, prodotto da POPCult e Micromedia Communication Italy, ci porta alla scoperta del mah jong, famosissimo gioco cinese che circa cento anni fa si è diffuso anche in Italia ed ha riscosso grande successo. Il suo sviluppo è stato narrato da Dilva Ragazzini nei panni di Luisa, donna amante del passatempo asiatico e desiderosa di visitare il posto in cui è nato il suo intrattenimento preferito che ha unito persone di lingua e cultura diversa in nome ... termometropolitico

cineblogit : Il drago di Romagna: trailer e trama del docufilm sul gioco del Mah Jong in Italia - cineblogit : Il drago di Romagna: trailer e trama del docufilm sul gioco del Mah Jong in Italia - Ash71Pietro : Il drago di Romagna: trailer e trama del docufilm sul gioco del Mah Jong in Italia -