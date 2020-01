Il ‘De Luca Day’ nel Sannio: fuori agenda, aperitivo con gli amministratori alle porte di San Giorgio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Non poteva certo mancare l’appuntamento informale nella lunga giornata trascorsa ieri nel Sannio dal governatore Vincenzo De Luca. Lontano da occhi indiscreti, intorno alle 13.30, il presidente della giunta regionale campana è riuscito a recuperare alcuni preziosi minuti per un breve aperitivo in un bar situato alle porte di San Giorgio del Sannio. Ad attenderlo, qui, un nutrito gruppo di amministratori del Beneventano. A fare gli onori di casa, come immaginabile, è stato proprio Mario Pepe, sindaco del più popoloso tra i comuni del Medio Calore. Con lui, sempre per l’amministrazione sangiorgese, c’erano il vicesindaco Giuseppe Ricci e gli assessori Massimiliano Gaudino e Tiziana Barletta. Una ventina, complessivamente, le persone presenti. E tra queste, i sindaci Vincenzo Forni Rossi (Arpaise), Giuseppe Maturo (Cusano Mutri), Angelo Pietro ... anteprima24

agorarai : 'Ho fiducia in questa gioventù. Del movimento delle sardine mi è piaciuto l'equiparare la violenza verbale a quella… - fattoquotidiano : MAFIA DEI PASCOLI Parla l’unico imprenditore che ha denunciato i clan dei Nebrodi [di Dario De Luca]… - FilcaCislME : RT @FilcaCisl: ?????? Si torna a scuola! Riprende a #Bari il Corso per segretari organizzativi, aperto dal segretario nazionale Ottavio De Lu… -