Il coronavirus esce dalla Cina. Cresce la paura del contagio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il nuovo coronavirus colpisce in Cina, 9 i morti accertati, ma si diffonde sempre di più all’estero. È questa la paura maggiore: la diffusione del contagio di un virus di cui si conosce ancora poco, il terzo che ha fatto il salto di specie da animale a uomo in meno di vent’anni. Dopo la Cina si sono registrati casi nei paesi limitrofi, dal Giappone alla Corea del Sud, ma anche in Australia c’è almeno una persona sotto osservazione e la Cnn riferisce di un primo caso di infezione negli Stati Uniti. Si tratterebbe di un uomo arrivato negli Usa la scorsa settimana prima dell’avvio da parte delle autorità sanitarie federali di controlli sui viaggiatori dalla città cinese di Wuhan, focolaio dell’infezione. Il centro europeo per il controllo delle malattie ha alzato da basso a moderato il rischio che si verifichino in Europa casi del coronavirus cinese. A far temere è il fatto che a fonte ... vanityfair

