«Il citofono? Io non lo avrei fatto» Meloni si smarca da Salvini | «Sei persona in vista

Giorgia Meloni prende ancora una volta le distanze da Matteo Salvini, stavolta sulla scena del citofono a Bologna. La leader di Fratelli d'Italia, ospite a Stasera Italia su Rete4, ha definito la mossa dell'ex ministro dell'Interno: «forte, di quelle a cui li ci ha abituato». E prova a trovarne un senso: «Credo volesse dare voce a un problema diffuso nelle periferie, di fronte al quale la gente si sente lasciata sola. Lo spaccio – ha aggiunto Meloni – è sostanzialmente impunito in Italia». I dubbi di Meloni però su quella scena Salviniana andata in diretta su Facebook restano: «Il dubbio che ho è che quando sei una persona in vista, il rischio emulazione potrebbe non essere controllabile. io non lo avrei fatto, ma non lo trovo così incredibile». Da mesi la presidente di FdI prova a smarcarsi dal segretario del Carroccio, forte anche dei sondaggi che attestano il

