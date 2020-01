Il caso Jolanda di Savoia e l’audio di Bonaccini: come la Lega tenta di far dimenticare quello che ha combinato a Ferrara (Di mercoledì 22 gennaio 2020) «Se fossi in Bonaccini e nel Pd mi preoccuperei di un caso con la ‘c’ maiuscola che verrà fuori nelle prossime ore, ma non voglio portare via la sorpresa a chi ci sta lavorando» così ieri Matteo Salvini ai cronisti dopo aver detto che il “caso Ferrara” – l’offerta che non si poteva rifiutare del vicecapogruppo Solaroli ad una leghista “dissidente” – «un non caso». Il caso con la “c” maiuscola invece è quello di Jolanda di Savoia, piccolo comune di poco più di duemila abitanti in provincia di Ferrara. Le accuse del sindaco di Jolanda di Savoia Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri – che non ha detto una parola sul caso dell’audio rivelato da PiazzaPulita – ha denunciato come «dopo la candidatura del vicesindaco di Jolanda di Savoia, Elisa Trombin, a sostegno di Lucia Borgonzoni» tre amministrazioni a guida PD hanno ... nextquotidiano

